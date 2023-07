Fara Film Festival | premiati Pupi Avati | Ornella Muti | Asia Argento e Sergio Rubini

(Di martedì 18 luglio 2023) Ain Sabina dal 20 al 23 luglio si svolgerà la quarta edizione del, che vedrà coinvolti numerosi ospiti. In uno dei borghi più belli del centro Italia si rinnova l’appuntamento annuale con il cinema sotto le stelle. Ilè il concorso internazionale di cinema, arte e enogastronomia ideato da Riccardo Martini, prodotto da Martini Eventi in collaborazione con Alfiere Productions e diretto da Daniele Urciuolo, con Cinzia Sanna (project manager), con il patrocinio del Comune diin Sabina, della Provincia di Rieti e della Regione Lazio. Di seguito, ecco cosa accadrà nel corso della quarta edizione dell’evento.2023, cosa accadrà nella nuova ...

Insomma, ilche proprio non dovreste perdere lo trovate qui! Bird Box Barcellona (2023) Un po' sequel e un po' spin - off, ma sicuramente uno deiNetflix del momento. Riprendendo le ...Protagonisti delsono don Felice Sciosciammocca (Totò) un popolano squattrinato che di mestiere fa lo scrivano e don Pasquale (Enzo Turco) che invece fa il fotografo ambulante, anche lui ...Ilsulla Formula 1 Il parere conclusivo, infine, Steiner lo ha espresso sul'Apex' , le cui riprese sono iniziate proprio durante il weekend a Silverstone con Brad Pitt nel ruolo di attore ...

'Fara Film Festival': la Ministra Roccella all'inaugurazione Taxidrivers.it

Siamo solo a metà del 2023, ma l'anno ha già regalato alcuni capolavori cinematografici e molti altri sono in arrivo. Prima dell'inizio della stagione dei festival autunnali e del dibattito sugli ...I dati conclusivi del box office di The Flash anticipano un risultato peggiore di Green Lantern: tutto materiale per Deadpool 3