Fabrizio Corona | l’annuncio improvviso scatena il finimondo | stavolta ha esagerato

(Di martedì 18 luglio 2023)è tornato are le reazioni del web. L’ex re dei paparazzi ha lasciato gli utenti sbigottiti con un annuncio. Il suo è sempre stato un nome molto chiacchierato e, negli ultimi giorni,è tornato a far parlare di sé. Questa volta l’imprenditore originario di Catania ha deciso di lanciarsi in un nuovo progetto attirando fin da subito le reazioni degli utenti, che non l’hanno di certo accolto nel migliore dei modi.il: cosa sta succedendo (Instagram @real) – Celebre per la sua carriera televisiva, ma anche per le attività ...

... 'In u la vetta' (Torino) di Loris Di Giovanni, 'Koinà' diCassandro (Vercelli), 'Litania' ... per la fotografia: Alessandro Dominici ; per il suono Giovanni; per il montaggio Fabio ...Infatti ha scelto come testimonial, da sempre attento alla cura del corpo. Andreite ha anche studiato una linea di t - shirt, per lui e per lei, prodotte in puro cotone Made in Italy, ...Prima era arrivato, con le offese gratuite a Edoardo e il video con Antonella. Poi, come se non bastasse, si erano aggiunte le allusioni dell'amico Daniele Dal Moro , che in una ...

Fabrizio Corona testimonial di Andreite Movida

L’ultima puntata di lunedì 4 marzo de “L’Isola dei Famosi” ci ha reso testimoni di una delle più brutte pagine di tv mai scritte.Disposta l'archiviazione della denuncia di Claudio Baglioni per Striscia la notizia da parte del GIP di Monza: respinte le istanze ...