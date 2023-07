Fa troppo caldo? Si può andare in cassa integrazione

Le ondate diestremo duranoa lungo e trovare soluzioni è complicato. Molte regioni spagnole sono in allerta. Non è un'estate normale quella del 2023, il fenomeno El Niño influisce sul ...Tutta colpa delForse. La temperatura nella Capitale è rovente,alta. Ma è fuori luogo stare in giro nudi: si rischia parecchio. Eppure nella rovente Roma, definita infernale dai giornali stranieri per ...... perch facilita l'arrivo a destinazione ma rischia di surriscaldarsie andare in tilt. Per ... Quando invece il dispositivo è già molto, la prima cosa da non fare è metterlo in carica , ...

Cassa integrazione per troppo caldo, il limite massimo di temperatura a lavoro è di 35° Sky Tg24

Intanto di fronte all’ondata eccezionale di caldo bisognerebbe introdurre modifiche temporanee all’organizzazione del lavoro, senza escludere il possibile ricorso alla Cigo per eventi climatici ...Il caldo torrido è particolarmente intenso in queste settimane e alcuni lavoratori sono in seria difficoltà. Per questa ragione l’Inps prevede la possibilità di richiedere la CIG, ovvero la cassa ...