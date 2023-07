F1 | Max Verstappen ha la possibilità di migliorare dopo 60 anni il “record imbattibile” stabilito da Jim Clark?

Leggi su oasport

(Di martedì 18 luglio 2023) In questo 2023 Maxsta assumendo i connotati del tiranno. Nei 10 GP sin qui disputati, ha ottenuto 8 vittorie e 2 secondi posti. Peraltro, in ambo i casi in cui è stato battuto, l’olandese si è dovuto inchinare al compagno di squadra Sergio Perez solo in virtù di circostanze sfavorevoli. Una casella di partenza penalizzante a Jeddah, dovuta a una defaillance tecnica della sua Red Bull in qualificazione, e un infelice tempismo nell’ingresso della safety car a Baku. Otto affermazioni su dieci possibili. Considerando come rimangano dodici gare, tenendo questo passo Super Max può legittimamente ambire ail primato, peraltrosolo lo scorso anno, di successi in una singola stagione. Nel 2022, il cbale della F1 è passato per primo sotto la bandiera a scacchi 15 volte su 22. Siamo, dunque, a ...