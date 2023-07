F1 | Lewis Hamilton | “Non penso al digiuno di vittorie | sono concentrato sulla direzione in vista del 2024”

Leggi su oasport

(Di martedì 18 luglio 2023)ci ha abituato a scrivere e riscrivere i primati della Formula Uno dal lato giusto. Ora, invece, il sette volte campione del mondo, sta andando a ritoccare i propri record, ma dal verso sbagliato. Dopo aver totalizzato 103, altrettante pole position e altri limiti che saranno davvero complicati da pareggiare nella storia, il pilota inglese sta iniziando decisamente a peggiorare le proprie statistiche. Per esempio, il numero 44 ha chiuso la stagione 2022 senza nemmeno un successo per la prima volta nella sua illustre carriera e, proseguendo il suoin questo campionato, sta andando anche ad allungare la striscia di gare senza una vittoria., infatti, ben 20 mesi che il “Re Nero” non vince in Formula Uno, esattamente dal Gran Premio di Arabia Saudita 2021. Un campanello ...