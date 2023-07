F1 | Frederic Vasseur | “Stiamo lavorando per migliorare | il gap con Red Bull è minore Sui rinnovi dei piloti…”

(Di martedì 18 luglio 2023) La stagione della Ferrari sta procedendo con pochi squilli e tante incertezze. La SF-23, come si è visto, è risultata una vettura completamente sbagliata a livello progettuale e, di pari passo, una complicata “gatta da pelare” per i due piloti e, non ultimo, anche per. Il nuovo team principal della scuderia di Maranello ha iniziato il suo lavoro con il Cavallino nelle condizioni più difficili e, mese dopo mese, sta provando a risolvere le maggiori criticità. A due gare dalla sosta estiva, come si può analizzare il percorso in casa Ferrari? “peri punti deboli, l’approccio più giusto rispetto a cercare di copiare i rivali. Abbiamo fatto un buon passo avanti dopo l’Australia e un altro dopo Barcellona, anche se ci sono ancora debolezze, specie nelle condizioni ...

Squadre che secondo hanno come obiettivo quello di vincere almeno una gara quest'anno, ma al tempo stesso il team principal della Ferrari ha sottolineato che per rincorrere tale ..., arrivato nello scorso mese di gennaio in sostituzione di Mattia Binotto, sta pian piano modificando l'organigramma tecnico a sua immagine e somiglianza, oltre a spingere il piede ...

F1 | Vasseur: “Ecco la Ferrari che sto costruendo per vincere” Motorsport.com - IT

Il team principal Frederic Vasseur ha svelato il suo piano riguardo alla rivoluzione della scuderia Ferrari nel corso di questo Mondiale di Formula 1 ...Il weekend di Silverstone si è rivelato una doccia gelata per la Ferrari che non è riuscita a dare continuità alle buone prestazione maturate in Canada e Austria. Su un tracciato selettivo e veloce co ...