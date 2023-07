Ex Milan | Tonali debutta da titolare con il Newcastle FOTO e VIDEO

Niente smancerie e più rispetto per chi ti ascolta (a tal proposito siamo proprio così sicuri chetifassesin da piccolo). Dietro la tastiera o al monitor Molti giornalisti, soprattutto ...Ilsta facendo, come la vedo io, una squadra per il marketing e per generare valore. ... Non mi è piaciuta la vendita di, ma non mi è piaciuta nemmeno la sua scarsa resistenza. In fondo si ...... ilè al lavoro per regalare a Pioli un altro rinforzo sul mercato a centrocampo in seguito alla cessione dial Newcastle. Nel mirino c'è lo statunitense Yunus Musah (classe 2002), sotto ...

Severgnini: "Tonali, dopo aver giurato amore eterno al Milan, ha accettato la corte e i bonifici del... Milan News

Altro colpo in casa Milan dopo quelli in rapida successione di Reijnders e Pulisic: trattativa in chiusura per un gioiello dal Real Madrid.Non c'è due senza tre. Dopo gli arrivi dell'inglese Loftus-Cheek dal Chelsea e dell'olandese Reijnders dall'AZ Alkmaar, il Milan è al lavoro per regalare a Pioli un altro rinforzo sul mercato a centro ...