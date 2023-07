Ex Ilva | sì all’emendamento del governo per chiudere l’infrazione | ambiente e produzione messi al sicuro

(Di martedì 18 luglio 2023) Via liberadelper la decarbonizzazione dell’exdi Taranto. Lo comunica Palazzo Chigi in una nota. “È stato approvato oggi dalla 4° Commissione ‘Politiche dell’Unione europea’ del Senato, in sede di conversione del decreto-legge n. 69 del 2023 (c.d. decreto-legge salva infrazioni), un emendamento delin materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese, che riguarda stabilimenti industriali, o parti di essi, dichiarati di interesse strategico nazionale”, si legge nel comunicato. L’emendamento delper bloccare la procedura di infrazione sull’ex“L’emendamento agevola la chiusura della procedura di infrazione pendente sullo stabilimentodi Taranto (n. 2013/2177), relativa alla mancata adozione, da parte ...

... si provvede a coordinare la disciplina relativa'autorizzazione integrata ambientale e quella ... LCon l', ricorda ancora Palazzo Chigi, "viene, inoltre, favorito il recepimento delle ......della procedura di infrazione pendente sullo stabilimentodi ... in questa maniera, l'assicura che la gestione dell'... si provvede a coordinare la disciplina relativa'autorizzazione ...In queste ore è in discussione in Parlamento un maxi'art. 9 bis del Dl "Infrazioni", su proposta del ...per l'ex...