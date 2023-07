Glidella commissione Esteri hanno chiesto alla Corte penale internazionale di prendere in ... Nel testo i deputatial regime bielorusso di rilasciare tutti i prigionieri politici, ...Glisi rammaricano inoltre che la proposta non riguardi il personale delle istituzioni,... le ONG sembrano essere state utilizzate come vettori di interferenze straniere euna ...Epitalia - Glivogliono rafforzare l'Unione europea della salute e la resilienza dei sistemi sanitari ... I deputati, cheche l'UE faccia pieno uso dei finanziamenti per la ripresa ...

Eurodeputati chiedono alla Cpi l’arresto di Alexander Lukashenko Globalist.it

I piani della Commissione europea per la creazione di un organismo etico interistituzionale sono poco ambiziosi e insoddisfacenti, secondo gli eurodeputati. #EuropeNews ...All'Europarlamento passa la legge per il ripristino della natura. Ppe spaccato, sconfessata la linea Weber, votano a favore anche 21 popolari. Le ricadute ...