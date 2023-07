Esodo estivo - I giorni da evitare in autostrada

Leggi su quattroruote

(Di martedì 18 luglio 2023) I picchi estivi di traffico si stanno avvicinando e Autostrade per l'Italia, che da sola gestisce oltre metà della rete italiana a pedaggio (oltre 3 mila km) ha diramato le sue previsioni, che vedono in sabato 5 agosto il giorno più intenso: le stime parlano di quasi 20 milioni di viaggiatori sulle sole arterie di Aspi. Le direzioni prevalenti dei flussi saranno quelle verso Sud delle autostrade A1 Milano-Napoli e A14 Bologna-Taranto. Si prevede che il traffico sarà ancora molto intenso nel weekend successivo, in prossimità di Ferragosto; dalla seconda metà del mese si registreranno i primi rientri verso le grandi città. I bollini. Secondo le previsioni di Aspi, comunque, i momenti da "bollino rosso" (ovvero quelli in cui è megliodi mettersi in viaggio) per la direzione delle località turistiche sono i pomeriggi di venerdì 21 e venerdì 28 luglio, di giovedì 3, ...