Esodo estivo | 20 milioni di italiani in viaggio Ecco le giornate da bollino rosso

(Di martedì 18 luglio 2023) Secondo le analisi elaborate Autostrade per l’Italia, dagli ultimi fine settimana di luglio, avrà inizio la fase più calda dell’. Le punte di traffico si registreranno nei venerdì pomeriggio e nei sabato mattina: sono previsti flussi in aumento in uscita dai centri urbani verso le località di villeggiatura. La giornata con maggiore intensità di traffico sarà quella di sabato 5 agosto. Si stima undi quasi 20di viaggiatori sulle autostrade gestite da ASPI. Nel weekend che precede Ferragosto le direttrici più calde saranno quelle verso sud, ma attenzione anche alla coincidenza con i primi rientri. Per favorire gli spostamenti dei vacanzieri, a partire da inizio luglio, sarà in vigore il divieto di circolazione dei mezzi pesanti che sarà esteso alledi sabato e da metà ...

I picchi estivi di traffico si stanno avvicinando e Autostrade per l'Italia , che da sola gestisce oltre metà della rete italiana a pedaggio (oltre 3 mila km) ha diramato le sue previsioni, che vedono ...Gli ultimi due weekend di luglio segneranno l'inizio della fase più intensa dell'. Saranno milioni gli italiani in viaggio lungo la rete di Autostrade per l'Italia, con le direttrici di collegamento tra nord e sud che si confermano anche per questa estate le più ...Durante le settimane di, quando il numero delle auto su strade ed autostrade raggiunge il picco di presenze, occorre fare ancora maggiore attenzione a moderare la velocità e rispettare il codice della strada. La ...

Bollino rosso, esodo estivo dal Pd di Elly Schlein Il Riformista

ROMA – Sono venti milioni i viaggiatori che, secondo le previsioni, si metteranno in auto sabato 5 agosto. Durante quella che sarà una giornata da “bollino nero” per il traffico in autostrada, l’unico ...Gli scorsi fine settimana ne abbiamo avuto un assaggio consistente, ma negli ultimi due weekend di luglio il grande esodo estivo darà pieno sfoggio di sé consegnando alle autostrade un bollino di colo ...