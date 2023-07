Esg | diplomati in sviluppo sostenibile

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 18 luglio 2023) ESG Training Program Dallo stakeholder engagement allo studio di modelli di business sostenibili, dalla competitività alla creazione di valore, dalla tutela dell’ambiente all’employer branding. Nuove competenze per imprenditori con expertise in Sostenibilità ESG che hanno frequentato il corso executive professionale “ESG Training Program”. L’obiettivo del corso, organizzato dall’Università degli Studi di Udine in partnership con l’Osservatorio Socialis, è stato fornire ai partecipanti scenari, metodologie e strumenti per mettere a sistema una condotta di impresa responsabile ein riferimento ai principali ambiti di gestione. Sono 28 i partecipantidella prima edizione del corso, che rappresentano aziende del Friuli Venezia Giulia, del Veneto e di Bologna, che sono riusciti ad ottenere il bagaglio ...