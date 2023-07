Esercitazione sino-russa nel Pacifico | quali messaggi per l’Occidente?

(Di martedì 18 luglio 2023) “Un’che mira a salvaguardare la sicurezza delle rotte marittime strategiche”. Così il ministero della Difesa cinese ha definito “Northern-Interaction/2023”, l’aeronavale supervisionata dal Comando Congiunto del Teatro Settentrionale dell’Esercito di Liberazione Popolare che sti sta svolgendo in questi giorni nel mar del Giappone. Una flottiglia di due cacciatorpediniere, due fregate e una nave cargo, accompagnata da una nutrita scorta di velivoli, ha lasciato sabato mattina il porto di Qingdao per raggiungere il tratto di mare deputato allo svolgimento dell’, dove saranno raggiunte da un contingente aereonavale della Federazioneche parteciperà a sua volta alle manovre. Lo svolgimento dicongiunte tra le forze armate dei due Paesi non ...

... Kasia sarà vedova di Pietro Taricone morto in un'di volo nel 2010), lei, figlia ... Come l'arrivo in Italia, un Paese in cui trovarsi bene e poi restarea mettere radici è venuto ...di Andrea Molle La reazione- russa alla diplomazia NATO nell'indo - pacifico, che include anche i recenti sforzi italiani, ... i due paesi annunciano un'navale comune nel Mar del ...Oltre ad essi, si sono succeduti numerosi interventi locali,ad arrivare alla più grande ... prematuramente scomparso durante un', a cui per ricordo e riconoscenza è stata intitolata ...

Un'altra esercitazione congiunta: si rafforza l'asse Russia-Cina Inside Over

E’ la quinta medaglia della spedizione per l’Italia con 3 argenti (2 nell’artistico e 1 nel fondo con Paltrinieri) e 2 bronzi (nei tuffi con Pellacani-Bertocchi e Acerenza nel fondo) e il quinto posto ...Le manovre annunciate dal ministero della Difesa cinese. Il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol vede Zelensky a Kiev ...