Erdogan nel Golfo a caccia di fondi e strategia

(Di martedì 18 luglio 2023) Il presidente turco, Recep Tayyip, è stato ricevuto con tutti gli onori di un leader globale a Jeddah, dove ad attenderlo c’era l’erede al trono e primo ministro saudita, Mohammed bin Salman. Dalla chiacchierata al palazzo reale Al Salam, i due sono usciti a bordo di un Pamukkale bianco, primo Suv elettrico prodotto dalla turca Togg che il presidente ha donato al sovrano saudita (il quale lo ha usato per accompagnarlo in hotel). Il viaggio è pieno di simboli, e il Pamukkale è già uno di questi, immagine di come la capacità industriale turca può essere un moltiplicatore di forza per i regni del, proiettati verso un futuro di transizione energetica e dunque economica. La Turchia difino a una paio di anni fa era un Paese ostile all’Arabia Saudita, a cui intendeva contendere la leadership del mondo musulmano. Ankara ...