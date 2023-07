Equitazione | Europei Milano 2023 Malagò | “Vogliamo qualificarci alle Olimpiadi”

Leggi su sportface

(Di martedì 18 luglio 2023) Il presidente del Coni, Giovanni, è intervenuto in occasione della conferenza stampa di presentazione deglidi salto a ostacoli all’Ippodromo di San Siro: “Da 20 anni non ci qualifichiamo come squadra per i Giochi nel salto a ostacoli. Ci sono tre carte olimpiche con una squadra, la Francia, già qualificata. Credo che portare la qualificazione qui asia importante. Eventualmente ci riproveremo in Spagna a ottobre, ma sarebbe bello ottenere la qualificazione già ora“. SportFace.