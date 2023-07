Epilessia | come fare vacanze sicure e in salute

Leggi su dilei

(Di martedì 18 luglio 2023) Interessa almeno 60 milioni di persone nel mondo. Ed è una delle patologie neurologiche più diffuse. Le stime dicono che nei Paesi industrializzati interessi circa 1 persona su 100. In Italia soffrono dicirca 600.000 persone. E non si tratta solamente di una patologia dei bambini. Stando ai dati epidemiologici, infatti, ci sarebbero due chiari picchi che testimonianola patologia si manifesti sia in età pediatrica sia negli anziani. La diagnosi, le cure e la sfida allo stigma che non ha alcuna ragione di essere sono fondamentali per la gestione ottimale del quadro. Ma è anche importante far sì che le persone conpossano vivere in tutta tranquillità i momenti di vacanza. Per questo la LICE, Lega Italiana Contro l’, ha messo a punto una sorta di memorandum da tenere presente. Cosa ...