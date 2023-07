Emerson Fittipaldi | ladri nella sua villa a Soiano | maxi furto per decine di migliaia di euro

(Di martedì 18 luglio 2023) Il colpo è avvenuto giovedì 13 luglio, mentre l'ex campione di Formula 1 e la famiglia erano fuori casa. Ihanno rubato gioielli, orologi e abbigliamentoin cui vive l’ex campione di Formula 1,, a, sulla sponda bresciana del lago di Garda. Il colpo è avvenuto di giorno, giovedì 13 luglio, mentre il pilota brasiliano e la famiglia erano fuori casa. Solo alla sera, al momento del rientro, le vittime si sono accorte di essere state derubate: inmancavano infatti gioielli d’oro, orologi di lusso e capi di abbigliamento. Il valore dei beni rubati è ancora in corso di valutazione, ma le stime preliminari parlano di una cifra importante, nell’ordine delle...

