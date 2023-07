Emergenza Caldo | Schillaci | “Da domani attivo numero emergenze 1500”

(Di martedì 18 luglio 2023) Il ministro della Salute: "Situazione sotto controllo. Raccomandiamo di non andare in pronto soccorso se non c'è una situazione di reale gravità" “Da, alle 14, saràundi pubblica utilità, il, unche era statodurante l’pandemica, unper chiedere informazioni sul, per ricordare le precauzioni da osservare, ma anche soprattutto unche può indicare ai cittadini che ne hanno bisogno i presidi sanitari più vicini a dove abitano e a cui rivolgersi”. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Orazio, ospite al Tg1 delle 20, illustrando le iniziative messe in campo per fronteggiare l’ondate di calore. ...

L'attività di risposta all'durerà sicuramente per lunghe ore: ringrazio sin da ora i ... Un break improvviso e violento del maltempo ha messo fine al grandesulle montagne del Veneto. ......al Tg1 il ministro per la Salute Orazio Schillaci spiegando che si tratta di un ' numero che era stato attivato durante l'pandemica '. Sarà un servizio utile per dare informazioni sul...estremo "Ilsempre più estremo non è estate maclimatica e c'è bisogno di politiche d'adattamento e scelte inequivocabili - dichiara Roberto Scacchi presidente di Legambiente ...

Emergenza caldo, il meteorologo Sottocorona: “Anticiclone africano I giornali scrivono sciocchezze e… Il Fatto Quotidiano

ROMA (ITALPRESS) - “Abbiamo mobilitato la Protezione Civile che si è messa a disposizione dei cittadini e dei turisti per aiutarli. Tutto questo è nece ...Nel piano del Comune di Napoli per fronteggiare le ondate di calore di questi giorni c’è la possibilità per i senza fissa dimora di avere a ...