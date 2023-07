Elton John testimonia in difesa di Kevin Spacey nel processo per violenza sessuale

(Di martedì 18 luglio 2023)è alle prese con ilche lo vede imputato di fronte alla giustizia britannica per diverse violenze sessuali, che sarebbero state perpetrate dall’attore americano nei confronti di quattro uomini in un periodo compreso fra il 2001 e il 2013. Adesso, tra i testimoni convocati dalladel protagonista di House of Cards, spunta un nome illustre : quello di, che insieme al marito David Furnish è intervenuto davanti alla Southwark Crown Court di Londra per dare la propria versione dei fatti a supporto dell’attore. Da ricordare che, 63 anni, continua a proclamarsi innocente nei confronti delle accuse a suo carico (una dozzina) che includono aggressioni sessuali e atti osceni: azioni che l’attore, durante le udienze, ha sempre negato, ...

britney spears e will. i. am, ......'Mediterraneo' fa l'oste su un'isola greca LE ULTIME DATE Fotogallery - Le immagini di 'Porto Rubino' a Tricase e Campomarino di Maruggio GUARDA GLI SCATTI Fotogallery - L'addio ai live di...Il due volte premio Oscar si professa innocente Le accuse di molestie per Kevin Spacey La testimonianza diKevin Spacey si è commosso in aulaha testimoniato in difesa di Kevin ...

Kevin Spacey a processo per abusi: Elton John lo difende Donna Moderna

