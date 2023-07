Elisabetta Gregoraci abito Battiti Live | marca e prezzo folle degli orecchini

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 18 luglio 2023) Camicia trasparente e la mini di cristalli: è il look discelto per il terzo appuntamento didi stasera, martedì 18 luglio 2023 (QUI tutte le anticipazioni). Dopo il total black e il completo fasciato in grigio perla, la conduttrice ha puntato sul bianco. Il look candido è firmato La Santos Atelier. Per quanto riguarda la camicia trasparente bianca, estremamente elegante e raffinata, i prezzi partono da 2.290 euro. Si tratta di un capo pregiato cucito a mano con cristalli Swarovski e bottoncini argento, la perfetta scelta per un outfit che lascia a bocca aperta! Spalline foderate, sulle maniche bottoni davanti colore argento e un effetto vedo non vedo. Su Instagram la Greograci si è mostrata con indosso il vestito, in un post che racchiude alcuni momenti della serata di ...