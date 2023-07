El Shaarawy rinnova con la Roma

(Di martedì 18 luglio 2023) Fa notizia quanto riportato poco fa da Sport: 17/07/2023 alle 17:45 CEST Elha deciso dire con lafino al 2025, la squadra giallorossa, per ora, è la sua priorità assoluta L’attaccante ha abbassato lo stipendio per le prossime due stagioni per continuare a giocare sotto il mandato di José Mourinho lacontinua a rafforzare la sua rosa in questo calciomercato e, mentre cercano Dybalàre, il gruppo ‘Giallorossi’ ha effettuato la ristrutturazione di Gli Shaarawiche era libero quest’estate, fino al 2025. Gli Shaarawi viene dal completamento di una stagione in cui ha aggiunto 42 partite ed è partito 9 gol e 4 assistper continuare sotto il mandato di José Mourinho, l’attaccante lo stipendio verrà abbassato le prossime due stagioni. Lo ...

