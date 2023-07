Egitto | Zaratti Avs | ' dl Giubileo non consente di convertire permesso soggiorno per motivo studio'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 18 luglio 2023) Roma, 18 lug. (Adnkronos) - "Un nostro emendamento al decreto(o DlPA2) prevede la reintroduzione della norma chedi far lavorare chi ha ottenuto undiper motivi dial di fuori delle quote massime di flussi di migranti. Questa norma potrebbe garantire ragazze e ragazzi che vengono a studiare nel nostro Paese da regimi autoritari, per evitare nuovi casi come quello di Patrik Zaki. Inoltre consentirebbe una virtuosa continuità tra la formazione offerta a quei giovani e il mondo del lavoro". Così Filiberto, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra in commissione Affari costituzionali della Camera.