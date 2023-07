Egitto | ricercatrice ong Eipr | “Zaki punito per il suo lavoro | intervenga al-Sisi”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 18 luglio 2023) “Questo verdetto è una punizione per il suoe le sue ricerche sui diritti umani in”. Lo afferma all’Adnkronos Lobna Darwish,dell’Egyptian Initiative for Personal Rights (), l’ong egiziana con cui Patrickcollaborava, commentando la condanna a tre anni di reclusione inflitta allo studente egiziano. “Patrick è stato condannato a tre anni per aver pubblicato un articolo in cui parlava della sua personale esperienza di cristiano in. Come ricercatore riceveva notizie su questioni relative alla libertà di credo e religione in, in particolare per i cristiani”, sottolinea la, ricordando che il verdetto è stato emesso da un tribunale di emergenza e “non può essere impugnato” davanti a un tribunale ...