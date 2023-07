Egitto | Patrick Zaki condannato a tre anni di carcere

Garrido Alvarez ricorda quindi l'ultimo colloquio avuto connei giorni della laurea a distanza di quest'ultimo dall'. "Ci siamo sentiti per la laurea, non negli ultimi giorni", racconta,...In primis deve giungere il solidale abbraccio del parlamento italiano aZaki ma bisogna agire: Italia richiami l'ambasciatore dall'". A dirlo è il co - portavoce nazionale di Europa ..., nel processo in corso dal settembre 2021, è imputato per un articolo del 2019 in cui prendeva le difese dei copti, la minoranza cristiana d', sottolineando le sanguinarie persecuzioni ...

Patrick Zaki condannato a tre anni in Egitto. Portato via dopo il verdetto, l’avvocato: “Dovrà… Il Fatto Quotidiano

Roma, 18 lug. (Adnkronos) – “Patrick Zaki è stato condannato a tre anni di reclusione in Egitto, vederlo portare via in tribunale pesa come un macigno, non ci sono parole per questa gravissima ingiust ...mio Dio me l’hanno preso”: sono state queste le parole urlate dalla madre di Patrick Zaki mentre il figlio veniva portato via attraverso un’uscita secondaria dell’aula del tribunale del Palazzo di ...