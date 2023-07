Egitto | Patrick Zaki condannato a 3 anni di carcere

(Di martedì 18 luglio 2023) (Adnkronos) -è statooggi a tredi? per diffusione di notizie false. La sentenza del tribunale di Mansoura innel corso dell'undicesima udienza odierna. A renderlo noto su Twitter è stato Hossam Bahgat, attivista egiziano per i diritti umani e fondatore dell'Egyptian Initiative for Personal Rights, la stessa organizzazione non governativa con cui ha collaborato. Secondo Bahgat, la sentenza non è soggetta ad appello. L'attivista era stato arrestato nel 2020 incon l'accusa di diffusione di notizie false. Si era laureato all'Università di Bologna il 5 luglio scorso con 110 e lode in videoconferenza presso il dipartimento di Lingue, Letterature e Culture moderne. ''Sono stato fortunato ad essere ...

In primis deve giungere il solidale abbraccio del parlamento italiano aZaki ma bisogna agire: Italia richiami l'ambasciatore dall'". A dirlo è il co - portavoce nazionale di Europa ...è stato condannato a tre anni per aver pubblicato un articolo in cui parlava della sua personale esperienza di cristiano in. Come ricercatore riceveva notizie su questioni relative ..., nel processo in corso dal settembre 2021, è imputato per un articolo del 2019 in cui prendeva le difese dei copti, la minoranza cristiana d', sottolineando le sanguinarie persecuzioni ...

Patrick Zaki è stato condannato a 3 anni di carcere in Egitto dai giudici del tribunale di Mansura, dopo undici udienze farsa, quasi due anni già passati in galera e pochi mesi di libertà prima della ...Zaki condannato, Bonelli (Avs): "Italia richiami ambasciatore da Egitto" 18 luglio 2023 (Agenzia Vista) "La sentenza su Patrick Zaki è inaccettabile: un giovane ragazzo è stato condannato in Egitto a ...