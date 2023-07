Egitto | Merola Pd | ' sentenza Zaki inaccettabile | Tajani riferisca'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 18 luglio 2023) Roma, 18 lug. (Adnkronos) - "Con sdegno abbiamo appreso della condanna di Patricka tre anni di reclusione per un reato inesistente da un regime autoritario e antidemocratico come quello egiziano dove non esiste autonomia e indipendenza della magistratura. Tre anni per aver scritto semplicemente un articolo di stampa . E' una decisione che rappresenta un abuso e la negazione del diritto di opinione. Sono certo che tutti i deputati di questa Camera sono uniti nel deprecare questa, insieme ai tanti sindaci che hanno esposto nei loro comuni la scritta: Libertà per'. Dobbiamo continuare a chiedere questa libertà così come per le tante persone carcerate da regimi autoritari per le loro idee. Chiediamo che il ministro degli Esteripossa riferire in aula su questo fatto , sulle possibili iniziative ...