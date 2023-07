Egitto | Fdi-Lega-Fi | ' sarebbe apprezzabile atto di clemenza autorità per Zaki'

(Di martedì 18 luglio 2023) Roma, 18 lug. (Adnkronos) - "Apprendiamo della sentenza definitiva di condanna nei confronti dello studente egiziano dell'Università di Bologna Patrickarrestato nel 2020.un gestose l'valutasse undinei confronti del ragazzo in virtù anche delle molteplici richieste arrivate dalle istituzioni italiane ed europee negli ultimi anni". Lo dichiarano i deputati della commissione Esteri Giangiacomo Calovini di Fratelli d'Italia, Paolo Formentini dellae Alessandro Battilocchio di Forza Italia.

