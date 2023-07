der Sar è fuori dalla terapia intensiva. Ad annunciarlo è proprio l'ex portiere di Ajax e Juve che nelle scorse settimane era stato ricoverato d'urgenza a causa di un' emorragia cerebrale . ...der Sar, ex portiere di Ajax, Juventus e Manchester United, ha pubblicato un tweet in cui comunicato il suo stato di salute, dopo l'emorragia cerebrale subita lo scorso 7 luglio, mentre era ...AMSTERDAM (Olanda) - Il peggio è passato perder Sar . L'ex portiere di Juventus e Manchester United era stato a causa di un'emoraggia cerebrale ma oggi, tramite social, lo stessoder Saar ha dato la bella notizia. Infatti in un ...

Edwin Van der Sar, come sta l'ex portiere della Juve Il post dopo il ricovero per emorragia cerebrale leggo.it

Buone notizie per l'ex portiere di Ajax e Juventus Edwin Van der Sar uscito dalla terapia intensiva dove era stato messo in seguito ad una emorragia cerebrale mentre era in vacanza in Croazia. E' ...Edwin Van der Sar è fuori dalla terapia intensiva. Ad annunciarlo è proprio l'ex portiere di Ajax e Juve che nelle scorse settimane era stato ricoverato d'urgenza a causa ...