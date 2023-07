Ecomusei | Ciarambino | Un patto di comunità dietro ogni luogo

Leggi su ildenaro

(Di martedì 18 luglio 2023) «Questa è una legge importante perché mette un tassello significativo nel recupero, nella salvaguardia e nella promozione del patrimonio culturale, dell’identità ricca e molteplice delle aree della Campania. Se un museo tradizionale espone una collezione, un ecomuseo esprime la produzione culturale di una, è diffuso sul territorio, parla a una popolazione:ecomuseo c’è uncon il quale unasi impegna a prendersi cura dei suoi luoghi riconoscendo, valorizzando e fruendo del suo patrimonio culturale inteso non solo in senso fisico, ma anche come tradizioni e storia della popolazione che ci vive». Esordisce così Valeria, consigliere del Gruppo Misto e Vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, prima firmataria della legge ...