Ecco la città più bollente d' Italia | 46 | 4 gradi Sorpresa in classifica

(Di martedì 18 luglio 2023) Caronte infiamma l', l'ondata di caldo fa schizzare le temperature inn tutto il Paese, con le zone interne delle isole e non solo che dove hanno sfondato quota 40. Soglia superata ieri in 43 comuni dei 377 della Sardegna, con punte fino a quasi 45nelle zone più interne. Caronte picchia forte nell'isola, stritolata nella morsa di un caldo afoso che non lascia respiro ormai da due settimane. Bollino rosso fino a domani, ma il caldo continuerà almeno fino a venerdì. Non va meglio di notte, con temperature che raramente scendono sotto i 26-27, con zero vento e umidità al 90%. Il record di caldo torrido è stato registrato a Ballao, cittadina del Sud Sardegna, dove ieri si sono toccati i 44,6, secondo le rilevazioni di Sardegna Clima Onlus le cui stazioni meteo coprono l'intera ...