EASPORTS FC 24 | le novità del Gameplay!

Leggi su imiglioridififa

(Di martedì 18 luglio 2023) Martedì 18 luglio EA Sports ha rilasciato un nuovo trailer, stavolta dedicato al gameplay, accompagnato da un pitch notes con le note degli sviluppatori che hanno illustrato alcune dellepiù importanti introdotte sul campo di gioco in EA Sports FC 24! Il pitch Notes è al momento disponibile in lingua inglese sul sito ufficiale. Non appena sarà disponibile pubblicheremo la versione tradotta in italiano Tre le sezioni in cui è stato diviso il trailer, ciascuna focalizzata su una delle 3 “tecnologie” alla base del gameplay di EAFC 24: Hypermotion V Play Styles Frostbite Importante sottolineare che gran parte delle nuove features sarà disponibile solo sulla versione netx gen (PS5/Xbox Series XS/PC) Hypermotion V Grazione ad un’evoluzione della tecnologia Hypermotion, EA Sports ha di fatto “catturato” le animazioni da centinaia di partite ...