“È quello che meriti” Gabriela e Giuseppe | fuori da Temptation Island insieme ma è subito caos | cosa è successo dopo il falò

(Di martedì 18 luglio 2023)sono uscitida2023.ilandato in onda durante la scorsa settimana,ha chiesto a Filippo Bisciglia di poter rivedere la fidanzata davanti alle telecamere.andato in onda durante il terzo appuntamento del reality dei sentimenti (in onda lunedì 17 luglio su Canale 5) è stato unmolto diverso dadel secondo appuntamento del viaggio dei sentimenti, in cui i due se n’erano dette di ogni colore. Lui l’aveva criticata per non lasciargli spazi e fiducia, poi aveva confessato di averla tradita. Ancheaveva confessato di aver baciato il tentatore Faoud nella villetta in cui non c’erano le telecamere. ...