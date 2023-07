È già spuntato un nome per il dopo-Venier

Leggi su iodonna

(Di martedì 18 luglio 2023) Maraè uno dei volti più amati della televisione generalista. Con la sua Domenica In, in questi ultimi anni, è riuscita a creare un appuntamento imperdibile nel weekend di moltissimi italiani. Ma, come ha avuto modo di annunciare pochi giorni fa, ha intenzione di lasciare la celebre trasmissione di Rai1questa nuova edizione che partirà a settembre. E intanto stanno già circolando le prime voci su chi la sostituirà… Mara, le lacrime in diretta per Pier Francesco ...