“È fuori” Avanti un altro | Sophie Codegoni sostituita | la nuova Bonas è proprio lei

(Di martedì 18 luglio 2023)un, l’esperienza disembra essere arrivata al capolinea; pareche Sonia Bruganelli abbia messo gli occhi su una stella nascente per il ruolo dinelle prossima stagione. Nelle settimane scorse Fabrizio Corona aveva lanciato il gossip di una lite furiosa tra Sonia e, voce che la ex moglie di Paolo Bonolis aveva messo a tacere pubblicando un post di Gabriele Parpiglia, il popolare esperto di gossip sempre super informato. >“È Marco Travaglio!”. Il gossip più pazzesco dell’estate è qui. Insieme alla bellissima vip della televisione. Non sapeva niente nessuno (FOTO) Senza girarci troppo intorno aveva ridimensionato le parole di Corona. “Con tutto il rispetto ma secondo voi si possono picchiare e venire alle mani due ...

Sophie Codegoni èdaun Altro e Antonella Fiordelisi non prenderà il suo. A dirlo senza troppi giri di parole è Sonia Bruganelli, vale a dire colei che produce il popolare quiz show di Canale Cinque. L'ex ......di ieri per rispondere all'attacco alla legge 194 che da diverso tempo si sta portandoad ... finanziamenti a consultori e servizi ospedalieridalle ingerenze dei movimenti anti - scelta, ...Avrebbero portatoquesto "gioco" infantile per ben due anni : suonare il campanello della medesima abitazione ... Ma è normale che studenti di quell'età sianoalle 3 della notte La pazienza ...

Avanti un altro, fuori Sophie Codegoni! Sarà rivoluzione TorreSette

La produttrice ha reso noto che non c'è spazio nel cast di Avanti un altro per la Codegoni e per la Fiordelisi ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.38: Inizia bene anche la tedesca Christina Wassen con 72 punti con il triplo e mezzo ritornato raggruppato. 7.36: Comincia alla grandissima la semifinale di ...