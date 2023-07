“È finita davvero” UeD | voce bomba su Tina Cipollari | “Dicono che è stato Pier Silvio Berlusconi”

(Di martedì 18 luglio 2023) A Uomini e Donne si lavora duramente per la prossima stagione; una stagione, la 22esima, che inizierà pria del previsto. Secondo le ultime indiscrezioni infatti il programma di Maria De Filippi tornerà ad accendersi alla fine di agosto con tante novità. Una di queste riguarda, l’opinionista nelle scorse ore era èal centro della discussione per una presunta decisione disul suo futuro. Solo ieri si era sollevata una ventata polemica contro Uomini e Donne. >“È enorme, che roba è?”. I bagnanti lo trovano in spiaggia. Scatta la curiosità, poi l’assurda scoperta: si capisce cosa è (FOTO E VIDEO) A soffiare sul fuoco i fan di Barbara D’Urso che chiedevano di mettere fine ad un altro programma trash (Uomini e Donne) almeno per coerenza. ...

... ma non sembrano tanti quelli checi credono. "La difficoltà è proprio che non ci si crede ... Sappiamo come ècon le unioni e adesso stiamo vedendo tutte le difficoltà delle fusioni. Per ...L'alluvione ci ha colpiti profondamente, la nostra sede èsott'acqua e il legame con il ... una sorta di favola di Esopo che insegna una morale aurea: se vuoiottenere qualcosa, fai di ...Di anni ne ha 25 ela scuola, quando di anni ne aveva 19, ha iniziato subito a lavorare ... Tutti mi dicevano che ero matto, ma io mi sono detto che se non avessi fatto ora ciò che...