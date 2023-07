Duvan Zapata verso la cessione | chi è interessato al centravanti dell’Atalanta?

(Di martedì 18 luglio 2023) La situazione attuale per quanto concerne gli interessi nei confronti delcolombianoL’Atalanta sta pensando di rivoluzionare il suo attacco, ma in primis deve cercare di vendere dei giocatori: in particolar modo il tandem colombiano-Muriel, e nei confronti del colombiano sono presenti delle novità importanti. Chi èal numero 91 atalantino? Attualmente c’è il Monza a voler tentare una trattativa con la Dea per provare ad acquistare il colombiano. Nelle ultime ore si era parlato anche di Inter, ma i nerazzurri vedonocome un piano D (davanti ha tre nomi del calibro di Balogun, Morata e Beto).

Ma, per l'attacco, attenzione anche a, in uscita dall'Atalanta per 8/10 milioni. È un'opzione da tenere in considerazione, come secondo innesto in avanti, se dovesse concretizzarsi la ...Ora al posto di Lukaku ed eventualmente di Correa l'Inter punterebbe su Morata eo Arnautovic rispetto a talenti emergenti come Hojlund o Balogun , forse più per necessità della ...10.35 - Il Monza è sulle tracce di. Il colombiano, in uscita dall'Atalanta, è l'ultima idea di Galliani per rinforzare i brianzoli 10.25 - Il West Ham ha salutato ufficialmente Declan ...

Duvan Zapata piace al Monza, l'Atalanta ci pensa ma non ha fretta di decidere Quotidiano Sportivo

La situazione attuale per quanto concerne gli interessi nei confronti del centravanti colombiano dell’Atalanta Duvan Zapata L’Atalanta sta ...Per il calciomercato Inter torna di moda il nome di Duvan Zapata. Intanto, l'Atalanta è pronta a chiudere per l'arrivo di un nuovo attaccante: lo prendono dal Psg ...