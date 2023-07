Due milioni di turisti a Napoli | Lepre | “Ripensare l’offerta scollegandola dal food”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 18 luglio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiSenza nulla togliere a Roma, ‘caput mundi’, la città eterna che non ha bisogno del cantastorie o delca per funzionare,avrebbe tanto da offrire se non fosse per la “salsa di soia” nella quale lasciamo affogare tutto. Questa espressione colorita che definisce in maniera fotograficaca partenopea, è un po il cappio nel quale la città si trova tra le gravi carenze infrastrutturali, i servizi non all’altezza e come contro altare l’ampia gamma die streetche dovrebbe confondere il turista, estasiarne il palato e gettare un velo pietoso su inefficienze e mancanza assoluta di un progettoco per la capitale del Mediterraneo. In effetti, il problema è proprio quello: ...