Due 15enni in bici travolti sulle strisce | uno è morto L’investitore era ubriaco e senza patente

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 18 luglio 2023) Duein, un ragazzo e una ragazza, che stavano attraversando, a Garbagnate, nel Milanese, sono statida un furgone, la scorsa notte. Il giovane è, la sua amica è grave in ospedale. L’autista del furgone, un 32enne romeno, è stato arrestato. Alle 23 circa di ieri sera, i Carabinieri di Garbagnate Milanese insieme a quelli della Stazione di Solaro e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Rho, sono intervenuti per un incidente stradale in via Kennedy a Garbagnate, nel corso del quale l’arrestato, a bordo di un furgone, aveva investito due giovani che stavano attraversando la strada in sella ad unacletta. LEGGI ANCHE Omicidio di Francesco ...