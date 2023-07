Droni russi su Odessa dopo 24 ore dall’attacco al ponte di Crimea

Leggi su panorama

(Di martedì 18 luglio 2023) Esplosioni russe sono state segnalate in queste ore nelle città ucraine meridionali die Mykolaiv, meno di 24 orel’attacco sferrato dall’Ucraina contro ildi. L’allarme e i sistemi antiaerei disi sono attivati attorno alle 2 di stamattina, ora locale, e la città è stata scossa da almeno quattro esplosioni, apparentemente localizzate nell’area del porto. Le difese antiaeree sono entrate in azione e l'allarme è scattato anche negli oblast di Dnipropetrovsk, Kirovohrad, Poltava e Cherkasy, per un totale di 7 regioni.