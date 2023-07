Droga | tentato omicidio e armi | maxi blitz antimafia Si spegne il sogno del boss Lamendola Esclusiva Affari

... condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Vito dei Normanni e originariamente delegata dalla Procura della Repubblica di Brindisi, trae origine dal...... la prima uscita dei giallorossi in diretta su TeleRama Sport [ 18/07/2023 ] Rafia, pronto per la sua nuova avventura giallorossa Sport [ 18/07/2023 ] Mafia,omicidio. Bliz ...Sacra Corona Unita,omicidio,e altri reati: maxioperazione antimafia in Puglia Operazione all'alba contro la mafia in Puglia : dalle prime ore di questa mattina, 18 luglio, in vari comuni della provincia ...

Mafia, tentato omicidio, droga e altri reati: operazione dei carabinieri. Numerosi arresti BrindisiReport

Alle prime luci dell’alba nei comuni brindisini di San Vito dei Normanni, Mesagne, Carovigno, San Pancrazio Salentino, Torre Santa Susanna e Fasano, nei capol ...Dalle prime ore di questa mattina, in vari comuni della provincia di Brindisi e nei capoluoghi di Lecce, Taranto, Foggia e Barletta-Andria-Trani è in corso una vasta operazione dei Carabinieri della C ...