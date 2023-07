Dovrò operarmi subito La confessione di Tiziano Ferro

(Di martedì 18 luglio 2023)svela la verità sulle sue condizioni di salute. Il cantante lo fa sui socialdopo la conclusione del suo tour. I medici hanno individuato un nodulo a una corda vocale edovrà operarsi al più presto. «Ora posso dirvi la verità. Poco prima di iniziare il tour mi è stato diagnosticato un nodulo a una corda vocale. Che - per intenderci - è come per un calciatore dover affrontare il campionato con un tendine lesionato.subire un intervento, ci sarà tanto da recuperare...ma non importa». Lo rivelain un post su Instagram all'indomani del concerto di Padova che ha chiuso il suo tour. «L'unica cosa che ho bisogno di dire - e che ci tengo voi sappiate - è che io su quel palco ci sarei morto piuttosto che mollare e non ...

Mi sono fatto male' E infine: 'Il mio medico di fiducia dice che, impiantarmi un chiodo di titanio nel femore' . 'Fa malissimo, un male terribile, ma sono qua, sono vivo". Con l'ironia ...'Fa un male bestiale,'. Così sui social Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti , dopo un incidente in bici che l'ha visto coinvolto mentre era in vacanza a Santo Domingo . L'artista romano, che il prossimo 27 ..."Fa malissimo, devo". Santo Domingo amara per Jovanotti , vittima di un brutto incidente in bici. Il cantante, in vacanza con la moglie, era in giro tra le piantagioni di canna da zucchero, quando è caduto e si ...