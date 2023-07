Lo ha affermato il deputato e responsabile nazionale di FDI, Giovanni, ospite di In Onda su La7. "Se invece creo un sistema, come è stato previsto dal Governo Meloni tutti insieme, cioé che ...... coordinatore Forum Disuguaglianze e Diversità, per riflettere sui temi propostirecente dialogo con Fulvio Lorefice 'Disuguaglianze e Conflitti, un anno dopo' (edizioni). Barca riprende ...Ma il numero di marchi chetempo sono entrati a far parte del suo perimetro continua ad ... a direttore editoriale ) oltre a partecipazioni nella. E ora anche il lancio di questo imprint. ...

Donzelli: nel Governo Meloni sistema fiscale equo ma non si sgarra ... Il Sole 24 ORE

Martedì, 18 luglio 2023 Home > aiTv > Donzelli: nel Governo Meloni sistema fiscale equo ma non si sgarra Roma, 18 lug. (askanews) - "Oggi esiste una pressione fiscale e un sistema di pagamento che non ...Lo ha detto il deputato di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli, ospite a In Onda su La7. L'esponente di Fdi ha poi commentato le dichiarazioni riguardanti il fisco di Meloni, che parlò di "pizzo di ...