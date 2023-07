Ci saranno anche amici "ospiti" che duetteranno virtualmente con Vandelli dal grande schermo: Dodi Battaglia con "Il tempo di morire", Fausto Leali con "Pensieri e parole",con "Il ...È uscito il nuovo singolo estivo "Spettacolare" che vede la collaborazione frae il duo elettronico Legno , una canzone scritta da Legno con Albi dello Stato Sociale, la produzione artistica è a cura di Davide Gobello, Diego Calvetti e Fabio Zini. Irrompe in ...In sala ilMatteo Lorito e Luigi Sales, Head of Original Productions di Giffoni Innovation ... Ospiti del panelProto, dirigente del Ministero delle Imprese del Made in Italy Direzione ...

Donatella Rettore: «Quando mia madre stava morendo, i discografici mi dicevano che dovevo comunque fare le serate» Vanity Fair Italia

Mentre torna con un singolo con i Legno, la cantante delle provocazioni ricorda la persona più importante della sua vita: la mamma. Piena di aspettative irrealizzabili quando lei era bambina, poi frag ...Cinque giorni di festa a Cassina de' Bracchi di Casatenovo, musica sul palco e specialità gastonomiche per tutti ...