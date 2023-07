Donald Trump indagato anche per l’assalto a Capitol Hill | «Così Biden vuol fare fuori l’avversario numero uno»

(Di martedì 18 luglio 2023) L’ex presidente Usaperdel 6 gennaio 2021. In un lungo post sul suo social Truth ha rivelato di aver ricevuto una comunicazione dal procuratore Jack Smith, che gli ha concesso quattro giorni per costituirsi. Nel suo post, intenzionato a correre per le prossime elezioni Presidenziali, ha attaccato di nuovo Joee il procuratore generale degli Stati Uniti, Merrick Garland, accusandoli di «strumentalizzazione e interferenza politica». Secondo, chi guida oggi la Casa Biancae «eliminareuno».ha spiegato di aver ricevuto la comunicazione dell’indagine su ...

