Donald Trump indagato anche per l’assalto a Capitol Hill | «Così Biden vuol fare fuori l’avversario numero uno» Il giudice però dice no per un processo a dicembre

(Di martedì 18 luglio 2023) L’ex presidente Usaperdel 6 gennaio 2021. In un lungo post sul suo social Truth ha rivelato di aver ricevuto una comunicazione dal procuratore Jack Smith, che gli ha concesso quattro giorni per costituirsi. Nel suo post, intenzionato a correre per le prossime elezioni Presidenziali, ha attaccato di nuovo Joee il procuratore generale degli Stati Uniti, Merrick Garland, accusandoli di «strumentalizzazione e interferenza politica». Secondo, chi guida oggi la Casa Biancae «eliminareuno».ha spiegato di aver ricevuto la comunicazione dell’indagine su ...

L'ex presidente Usaè indagato anche per l' assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021. In un lungo post sul suo social Truth ha rivelato di aver ricevuto una comunicazione dal procuratore Jack Smith, che gli ...ha reso noto tramite un post su Truth Social di aver ricevuto una lettera dal procuratore speciale, Jack Smith, in cui viene informato di essere oggetto di un'inchiesta da parte del grand ...ROMA - L'ex presidente degli Stati Uniti, che sarà nuovamente candidato nel 2024, intende far leva sui suoi 'buoni rapporti' con Zelensky e Putin per portarli rapidamente al tavolo delle trattative. Se rieletto alla Casa Bianca, ...

L'indagine del procuratore - i pubblici ministeri hanno interrogato diversi funzionari dell'amministrazione Trump - si è incentrata su tutti gli sforzi dell'ex presidente Trump e dei suoi alleati per ...ROMA - L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che sarà nuovamente candidato nel 2024, intende far leva sui suoi "buoni rapporti" con Zelensky e ...