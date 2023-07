Dl infrazioni | Rojc Pd | ' regole Ue non imposte ma condivise'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 18 luglio 2023) Roma, 18 lug. (Adnkronos) - "Un decreto che si è trasformato in una specie di omnibus in cui inserire anche norme non sempre con finalità chiare che anzi a volte porteranno a incorrere in nuoveda parte dell'Europa. Noi abbiamo lavorato per il Paese proponendo emendamenti corretti, lineari, nati dall'ascolto delle categorie e dei cittadini". Lo ha detto la capogruppo Pd in commissione Politiche europee Tatjana, intervenendo in aula al Senato nella discussione sul dl Salva. “Noi vogliamo essere europei – ha detto la senatrice dem - concorrere al benessere dell'Europa rispettandone le, che sonononcome spesso si vuole far pensare dalle forze della maggioranza macon gli altri Paesi. Spesso siete stati pronti a ...