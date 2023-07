Direttiva Omnibus | come cambia il diritto di recesso

Leggi su quifinanza

(Di martedì 18 luglio 2023)funziona ildinel momento in cui si effettuano degli acquisti su un eCommerce? Quali sono le novità introdotte dallae alle quali qualsiasi rivenditore o commerciante deve necessariamente sottostare? Ma partiamo dall’inizio. Il 2 aprile 2023 è entrata in vigore in Italia un’importanteeuropea, il cui scopo principale è quello di tutelare maggiormente gli acquirenti – forse soprattutto nel momento in cui effettuano degli acquisti sulle piattaforme online – e garantire una maggiore trasparenza nelle comunicazioni. Proprio a seguito dell’introduzione delladeve essere prestata una maggiore attenzione nel momento in cui si reclamizzano delle campagne promozionali e si effettuano degli ...