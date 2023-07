“Dior by Raf Simons” | il libro da sfogliare che racconta quattro anni di storia della Maison

Attenti come sempre, Miuccia Prada eSimons lo scorso 18 maggio hanno proposto abbinamenti ... Certo si tratta di un esibizionismo non sovrapponibile a quello di chi ostenta un sandalocome ...bySimons is the sixth in a series of books by Assouline dedicated to cover the short - lived residence of...... "C'è un esercito di stilisti uomini che sta guidando questo pericoloso ritorno al passato:... "La stilista diè Maria Grazia Chiuri . Per la primavera/estate 2023 ci riporta alla vita ...

Dior by Raf Simons: recensione del libro e dove comprarlo Elle

Edito da Assouline, è il sesto capitolo della Dior Series e traccia il percorso dello stilista belga alla guida di una delle più importanti maison de couture ...Lo stilista francese ha rivoluzionato la moda in soli dieci anni attraverso il New Look, prima di scomparire all’improvviso a Montecatini ...