Di Napoli | «Lukaku? Un fattore può aver inciso | ma ci vuole rispetto»

Leggi su inter-news

(Di martedì 18 luglio 2023)ha sicuramente spiazzato per quanto accaduto con l’Inter nelle ultime ore, con il club nerazzurro che poi ha deciso di chiudere a qualsiasi operazione per lui. L’opinione di Arturo Diin merito.? Arturo Diha parlato di quanto accaduto con Romelunel mercato dell’Inter a TMW Radio: «Credo che unci. Ognuno può decidere dove andare a giocare ma lo si faccia nella maniera più trasparente. Il mercato è questo. Se sta beneè un giocatore che non si può discutere. Non vorrei che la delusione della finale di Champions non giocata da titolare abbia. Credo che ognuno decida il proprio futuro andando dove meglio crede, però ci sono modi e modi. Nell’ultimo mese ...