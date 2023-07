(Di martedì 18 luglio 2023) Momenti diper Alessandro Del. L'ex capitano della Juventus è ainsieme alla: ecco il video mentre si trova in ...

Momenti di relax per Alessandro. L'ex capitano della Juventus è a Capri insieme alla moglie Sonia: ecco il video mentre si trova in ...... alla presenzadelegato delle Confraternite della diocesi di Avellino, don Ranieri Picone, emaestroCasentini, autore dell'icona egrande quadro posizionato sull'altare maggiore ......Crosetto econsigliere regionale Paolo Bongioanni la nascita dell'Associazione e la "tragica" situazione in cui versano attualmente gli allevamenti della Piemontese. Commenta così Gian...

Del Piero, relax in barca: le vacanze a Capri con la moglie Sonia La Gazzetta dello Sport

Il nostro Mario Chiodetti scrive da "quasi ex tifoso bianconero": «Immaginatevi se Rivera fosse andato all’Inter, Mazzola al Milan, Totti alla Lazio o Del Piero al Torino... Non è vero che il mondo è ...Oltre trent’anni di attività, progetti umanitari, borse di studio e formazione: il passaggio delle consegne nel Rotary club Porto Torres, fondato nel 1989, diventa occasione di bilanci delle azioni ...